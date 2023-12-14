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Hakkari Vali Yardımcısı Taşbaşı Köyünü Ziyaret Etti

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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Taşbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Taşbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Taşbaşı köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Köy Muhtarı Abdurrahman Demir ve köy sakinleri tarafından karşılandı. İlk olarak eski Taşbaşı köyü yolunu inceleyen Karadağ, daha sonra köy sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların eski köy yolunun genişletilerek asfaltlanması, elektrik, içme ve sulama suyu yönündeki sorun ve taleplerini dinleyen Karadağ, taleplerin karşılanması yönünde ilgililere talimat verdi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla Taşbaşı köyünü ziyaret ettiklerini ifade eden Karadağ, yerinde tespitini yaptıkları sorun ve eksiklikleri devletin imkanları dahilinde çözmeye çalışacaklarını belirterek, köy muhtarı ve vatandaşlara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Daha sonra köydeki sağlık evi ve 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna geçen Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, buradaki personel ve araç sayısı ile yapılan hizmetler hakkında ilgililerden bilgi alarak talepleri dinledi.

Ardından Taşbaşı İlk ve Ortaokulunu ziyaret Karadağ, sınıfları gezerek bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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