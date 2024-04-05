Hakkari'de Kadir Gecesi idrak edildi

Hakkari'de Kadir Gecesi münasebetiyle vatandaşlar camilere akın ederek bütün İslam alemi için dua etti.

Yatsı namazı öncesi gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahiler okundu, Gazze'de şehit edilenler için dualar edilip salavat getirildi. Hakkari İl Müftülük görevlisi tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, Kadir Gecesi'nin önemine değindi. Kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından cami çıkışı yüzlerce vatandaşa çay ikramı yapıldı.

Ulu Camii'ndeki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - HAKKARİ