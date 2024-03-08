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Hakkari'de İlk Kadın Otobüs Şoförü

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Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi bünyesinde bir senedir çalışan Züleyha Arslan isimli kadın otobüs şoförü, şehir içi yolcu taşımacılığı için direksiyon başında adeta erkeklere taş çıkartıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi bünyesinde bir senedir çalışan Züleyha Arslan isimli kadın otobüs şoförü, şehir içi yolcu taşımacılığı için direksiyon başında adeta erkeklere taş çıkartıyor.

Yüksekova Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün ilk kadın şoförü Züleyha Arslan (31), şehir içi otobüslerde direksiyon başına geçerek yolcu taşımaya devam ediyor. Batıya gittiğinde hep kadın şoförlerin otobüsleri kullandığını gören Züleyha Arslan, Yüksekova Belediyesinin otobüs şoförü istihdamı ilanı üzerine hemen başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen ve şartları uyan Arslan, Yüksekova Belediyesinde ilk kadın şoför olarak bir senedir göreve başlayıp ilçede bir ilki de gerçekleştirdi.

"Yüksekova'nın tüm yollarında biz varız"

Şoförlüğü severek yaptığını belirten Züleyha Arslan, "Ben ilk kadın şoför olarak ilçede otobüs kullanmaya başladım. Bir yıldır bu işteyim. Bu işi seviyorum ve severekte yapıyorum. Aslında mesleğin cinsiyeti yok. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, biz de bu vesileyle tüm kadınların gününü kutluyorum. Aslında kadınlar bir gün değil her gün özeldir. Bununla beraber ilçede her yolda araçlarımız hizmet veriyor. Yollara alıştım, vatandaşlara alıştım daha güzel olacak. Hemen tüm güzergahlarda çalıştım, şimdi de Yenimahalle'de çalışıyorum ve güzel gidiyor. Aslında her kadın örnek alıp bu işi yapabilir. Bize bu desteği sağlayan başta valimiz, kaymakamımız olarak üzere tüm kurum amirlerime teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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