Hafta sonu Emirdağ'da modifiyeli araç rüzgarı esecek - Haberler

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Hafta sonu Emirdağ'da modifiyeli araç rüzgarı esecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hafta sonu Emirdağ'da modifiyeli araç rüzgarı esecek

3 Temmuz Pazar Günü modifiyeli araç tutkunlarını Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde buluşucak.2. CarTeamAfyon Modifiyeli Araba Festivali, İlçe Otobüs Terminalin'de düzenlenecek.

3 Temmuz Pazar Günü modifiyeli araç tutkunlarını Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde buluşucak.

2. CarTeamAfyon Modifiyeli Araba Festivali, İlçe Otobüs Terminalin'de düzenlenecek. Yaklaşık 500 araç tutkununun araçları ile katılacağı festival, saat 08'00'da başlayıp 17.00'de sona erecek. Tüm hazırlıkların sürdüğü festival için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden modifiyeli otomobiller hazır bulunacak. Festivalde, modifiyeli, klasik ve yüksek performanslı araçlar görücüye çıkacağı açıklandı. Dj performansları ve ünlü konukların da yer alacağı festivalde birçok güzellik yarışması da düzenlenecek. - AFYONKARAHİSAR

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