Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olay, Karasu'nun Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki dört katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kalmak için yakınlarının evine gelen 75 yaşındaki Fahri Santer'den bir gündür haber alınamadı. Kaldığı eve gelen yakınları, camı kırarak içeri girince talihsiz adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Santer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken Santer'in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA