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GTO Başkanı İslahiye ve Nurdağı'na Ramazan Yardımı Çağrısı Yaptı

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 6 Şubat depremlerinde hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine Ramazan yardımlarının yapılması çağrısında bulundu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ramazan yardımlarının 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan ve hala toparlanma süreci devam eden İslahiye ve Nurdağı ilçelerine yapılması çağrısında bulundu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada üyelerine seslenerek Ramazan bereketini İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalarını istedi.

Yıldırım, "Bildiğiniz gibi 6 Şubat depremlerinde İslahiye ve Nurdağı ilçelerimiz derin yara aldı. Nudağı'nda bin 888, İslahiye'de ise bin 182 bina yıkıldı. Ticari faaliyetler neredeyse durdu. 3 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz ilçelerimizde toparlanma süreci devam ediyor. Resmi rakamlara göre şehirdeki 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişi, kırsalda kurulan konteynerlerde ise 32 bin 454 kişi barınıyor. Üyelerimizin Ramazan ayında yapacakları zekat, fidye ve fitreleri bu ilçelerimize ulaştırarak Ramazan bereketini depremzede vatandaşlarımızla paylaşmalarının bu mübarek günlerin ruhuna da yakışacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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