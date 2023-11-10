Gönüllülerin oluşturduğu koreografi büyük beğeni topladı

MUŞ - Muş Genç Kızılay gönüllülerinin Atatürk'ü anmak için hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

Muş'ta Genç Kızılay gönüllüsü olan 100 kişinin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde koreografi hazırlandı. Atatürk'ün vefat tarihi olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, koreografide sonsuzluk işareti de yaparak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu ve havadan görüntülenen koreografi büyük beğeni topladı.

Atatürk'ü anmak için koreografi düzenlediklerini söyleyen Muş Genç Kızılay gönüllülerinden Zeynep Şeyda Dinçer, Atatürk'ü unutmadıklarını ifade ederek, "Bir haftaya yakındır 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde provalar yapıyoruz. Cumhuriyeti bize armağan eden Atatürk'ü unutmadığımızı göstermek için koreografi düzenledik. Bugün bizim için çok önemli bir gün" dedi.