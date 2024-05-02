Gençlik ve Spor Bakanı Rize'nin doğasını ve çevresini koruma çağrısı yaptı

Ankara Rize Günleri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Rize'nin yeşilini, yağmurunu ve güzel doğasını iyi bir şekilde tanıtmamız lazım. Rize'nin derelerini benim gözlerim gibi mavi yapmamız lazım, Rize'nin yaylalarını yemyeşil yapmamız lazım, yani çevreyi korumamız lazım, derelere çöp atmamamız lazım ve o yaylalara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Rize Dernekler Federasyonu tarafından Ankara'da Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Rize Günleri açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, etkinlik alanında bulunan stantları gezdi. Stantlarda vatandaşlarla konuşan Bakan Bak, kendisine ikram edilen Rize ürünlerinden tattı.

Rize'nin artık turizm ekseninde de büyüdüğünü belirten Bakan Bak, herkesi Rize'ye davet ederek, "Burada güzel bir tema var. İklim dedik, sıfır atık dedik. Özellikle Rize'nin yeşilini, yağmurunu ve güzel doğasını iyi bir şekilde tanıtmamız lazım. Rize'nin derelerini benim gözlerim gibi mavi yapmamız lazım, Rize'nin yaylalarını yemyeşil yapmamız lazım, yani çevreyi korumamız lazım, derelere çöp atmamamız lazım ve o yaylalara sahip çıkmamız lazım. Burada güzel bir misyon var, 'Atığı getir, çayı al'. Çok güzel düşünülmüş" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Bakan Bak programın açılışında kurdeleyi çay makası ile kesti. - ANKARA