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Fransa, İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı

Yerel Haberler

Fransa, İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı

Fransa, Taksim'de bulanan Fransa Başkonsolosluğu'nu geçici bir süreliğine kapattı.

Fransa, Taksim'de bulanan Fransa Başkonsolosluğu'nu geçici bir süreliğine kapattı.

Fransa, Beyoğlu'ndaki konsolosluğunu bugün aldığı bir kararla kapattı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu'na gidenler, binanın kapısına asılan "Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısıyla karşılaştı. Fransa'nın konsolosluğu kapatma kararından hemen öncede yine Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de çeşitli güvenlik sorunlarını ileri sürerek konsolosluklarını kapatma kararı almışlardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstiklal Caddesi Beyoğlu Taksim Fransa Yerel Haberler

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