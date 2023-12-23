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Fatsa'da Büyük Filistin Yürüyüşü Düzenlendi

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte yapılan Büyük Filistin Yürüyüşü'ne protokol üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Fatsa Kapalı Pazar Yeri önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ve "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek", "Özgürlük yakındır" yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdiler. "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak tekbir getiren grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yürüyüşe bazı protokol üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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