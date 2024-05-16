TOBB'un 80. Mali Genel Kurulu TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığındaki ETSO heyeti de, TOBB'un 80. Genel Kurulu'na iştirak etti.

Heyette Başkan Özakalın'ın yanı sıra Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, TOBB Üst Kurul Delegeleri; Kadir Ovat, Mehmet Melik Kaya, Arif Köksal Yılmaz, Ali Yılmaz ve Haktan Ömeroğlu, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, Genel Sekreter Osman Ömeroğlu ve ETSO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (ETSOTAM) Koordinatörü Av. Yakup Nuroğlu yer aldı.

Genel kurul programı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegelerin katılımıyla Anıtkabir'e yapılan ziyaretle başladı.

Anıtkabir programının ardından genel kurul kapsamında Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Oda/Borsa Başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Hisarcıklıoğlu; "Kamuda tasarruf paketini olumlu karşıladık"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, ekonomide başlatılan yeni politikaları desteklediklerini, kamuda tasarruf paketini de olumlu karşıladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB'un odalar ve borsaların emekleri ve gayretleriyle reel sektörün hizmet merkezi haline geldiğini belirtti. Birliğin dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunların, el birliği, gönül birliği ve akıl birliğiyle başarıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Türk iş dünyasına desteğini gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Sizin liderliğinizde, iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan çok sayıdaki düzenleme hayata geçti. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz Türkiye'nin Otomobili hayalimiz, yine sizin vizyonunuz ve himayenizde gerçeğe dönüştü." dedi.

Reel sektörün çözüm ve önerilerine dair devamlı istişare yapıldığını kaydeden Başkan Hisarcıklıoğlu, iş ortamını kolaylaştıran, rekabet gücünü artıran ve böylelikle büyümeye ivme kazandıran adımların atıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da bir konuşma yaptığı genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendi. Son bir yıl içinde ardı ardına yaşanan üç seçimin iş dünyasını çok yorduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ün Türkiye ekonomisi açısından çok meşakkatli bir yıl olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Ülkemiz maalesef seçim atmosferinden bir türlü kurtulamadı. Yine bu dönemde başta Gazze krizi olmak üzere bölgemizde, ülkemizi de doğrudan etkileyen çatışmalar patlak verdi. Tek başına seçim gündeminin bile bürokrasi, yatırımları, iş dünyamızın gelecek planlarını yavaşlattığı hakikattir. 31 Mart Seçimlerinin de geride bırakılmasıyla inşallah dört yıllık seçimsiz döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra asıl meselelerimize daha fazla odaklanabilecek, milletimizin gerçek gündemine daha fazla vakit ve kaynak ayırabileceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz. Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyesi 58 kişiye "Hizmet Şeref Belgesi" takdim etti.

Erzurum'un yörsel tadları katılımcılardan tam not aldı

TOBB Genel Kurul programı kapsamında yöresel lezzetler de katılımcıların beğenisine sunuldu. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hazırlanan Erzurum standında, coğrafi tescilli yöresel lezzetlerden Cağ Kebabı, Pasinler Yaprak Döneri, Su Böreği, Kadayıf Dolması ve Pekmezli Kadayıf genel kurul katılımcılarına ikram edildi.

Dadaş bar ekibinin de gösterileriyle renk kattığı Erzurum standını ziyaret eden, TOBB Yönetim Kurulu Üyelerini, Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanlarını ve üst kurul delegelerini ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Oltu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca ve Pasinler TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ağırladı.

İş dünyası, kabine üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle yemekte buluştu

Genel kurulun gündüz programının ardından iş dünyası, kabine üyeleri ve siyasi parti temsilcileri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, ATO Congresium'da gerçekleştirilen TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, STK Başkanları, üst düzey yargı mensupları, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı. Başkan Özakalın yemeğin düzenlediği salonunda girişinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte davetlileri karşıladı.

Yemekte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, üst kurul delegeleri ile TOBB İl Genç ve İl Kadın Girişimci Kurullarının başkanları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelerek sohbet edip günün anısına fotoğraf çektirdiler. - ERZURUM