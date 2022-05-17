'eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri'ne Rekor Ziyaretçi - Haberler

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir'de Yunus Emre'nin anısına Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri, bir haftalık sürede 100 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, vefatının 701'inci yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kitap günleri ile anıldı.

SNS Organizasyon ve Porsuk Kültür iş birliği ile 7-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen Eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri, 100 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ve ilk kez açık alanda gerçekleşen Yunus Emre Kitap Günleri'nde 42 yayınevi yer aldı.

Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kitap günlerinde yazarlar ile görüşme ve kitap imzalatma şansı yakalayan kitapseverler, "Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e bu anlamlı etkinlik nedeniyle çok teşekkür ederiz. 8 gün boyunca çok güzel etkinlikler oldu ve çok faydalandık. Üstelik kitap fiyatlarının çok yükseldiği bir dönemde hesaplı fiyatlar sayesinde yeni kitaplara da ulaştık. Çok mutluyuz, devamını dileriz" dediler.