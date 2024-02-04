Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan pilotlar için taziye mesajı yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin Gaziantep'te kaza yapması sonucu şehit olan pilotlar ve yaralı teknisyen için taziye mesajı yayınladı. Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit olan pilotlara Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. Yaralanan teknisyene de acil şifalar diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin Gaziantep'te kaza yapması sonucu şehit olan pilotlar ve yaralı teknisyen için taziye mesajı yayınladı.

Dün akşam saatlerinde Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, kalkıştan bir süre sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayarak yere düştü. Kazada, Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken helikopterde bulunan 1 teknisyen yaralandı. Helikopterin düştüğü alanda ve enkazda çalışmalar sürerken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabın üzerinden bir taziye mesajı yayınladı. Aksoy, yaptığı paylaşımında, "Şehit olan kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanları Cennet olsun. Yaralananlara acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Valiliği Helikopter Gaziantep Güvenlik Havacılık Kaza Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?
title