Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan pilotlar için taziye mesajı yayınladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin Gaziantep'te kaza yapması sonucu şehit olan pilotlar ve yaralı teknisyen için taziye mesajı yayınladı.

Dün akşam saatlerinde Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, kalkıştan bir süre sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayarak yere düştü. Kazada, Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken helikopterde bulunan 1 teknisyen yaralandı. Helikopterin düştüğü alanda ve enkazda çalışmalar sürerken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabın üzerinden bir taziye mesajı yayınladı. Aksoy, yaptığı paylaşımında, "Şehit olan kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanları Cennet olsun. Yaralananlara acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR