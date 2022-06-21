Eskişehir'de Erkekler Eşitliği Tartıştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Haller Gençlik Merkezi'nde "Eşit miyiz? Erkekler Tartışıyor" isimli söyleşi düzenledi.

Konuşmacılardan Doç. Dr. Murat Göç Bilgin, erkek olma durumunun bir cinsiyet göstergesi olmasına rağmen "erkeklik" olgusunun toplumsal olarak şiddet üreten bir hale geldiğini istatiklerle anlattı. Erkeklik-erillik durumunun kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ürettiğini söylerken, bu durumun aslında yüklediği toplumsal cinsiyet rolü sebebiyle erkeklere de büyük zarar verdiğini anlatan Murat Göç Bilgin, söyleşinin son bölümünde neler yapılması gerektiğini konuklarla birlikte tartıştı. Murat Göç Bilgin ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği için tüm erkeklerin ayrıcalıklarının farkına vararak bunları toplumsal cinsiyet rolleri yüzünden kazandıklarını fark edip bu ayrıcalıklarından vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

Söyleşi programında diğer konuşmacı olan Dr. Atilla Barutçu ise askerlik, sünnet gibi ritüellerin erkekliği yücelten yönlerine dikkat çekerek egemen erkekliği yeniden ürettiğini anlattı. Erkeklik üzerine yapılacak çalışmaların eleştirel ve pro-feminist bir çizgide ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Atilla Barutçu, kendi kişisel deneyimlerinden bahsederek erkekliğin farklı toplumsal konumlarla kesişimi üzerinden düşünülmesi gerektiğini belirtti ve eşitlik için erkekler arası bilinç yükseltmenin gerekliliğini vurguladı.

Söyleşi, konukların soru ve katkıları ile yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Katılımcılar toplumsal eşitliğin sağlanması için farkındalık yaratan söyleşi için konuşmacılara ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

ANKA / Yerel