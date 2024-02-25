Eskişehir'de Bisiklet Tamircileri Yoğunlaştı

İlk cemrenin düşmesi sonucunda Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artışa geçmesiyle birlikte bisikletlerini bodrumlardan çıkartarak bakım yaptıran vatandaşlar bisiklet tamircilerinin işlerini yoğunlaştırdı.

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan baharın müjdecisi cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bunun sonucunda Eskişehir'de hava sıcaklığı 21 dereceye kadar yükselirken, vatandaşlar bisikletlerini bodrumlardan çıkartarak sürüş için hazırlıklarına başladı. Bisikletlerini bisiklet tamircilerine götürerek lastik, fren ve vites bakımlarını yaptıran vatandaşlar esnafın işlerini yoğunlaştırırken, bu bakım maliyetinin her bisikletçiye göre değişmekle birlikte ortalama 100 TL tuttuğu öğrenildi.

"Vatandaşlar kış sezonunda yatan bisikletlerinin bakımını yaptırıyorlar"

Eskişehir'de bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, Mart ayından itibaren bisiklet sezonunun açılmaya başladığını söyledi. Vatandaşların sürüş hazırlıklara başladığını ve bakım işlerinden dolayı yoğunlaştıklarını ifade eden Menekşe, "Mart ayı yeşil olur ve havalar ısınmaya başlar, bisikletler de bodrumlarda çıkarılır. Biz bisikletçiler onları alırız, eksikleri varsa yaparız ve çalışır hale getiririz. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Kış sezonunda yatan bisikletlerinin bakımını yaptırıyorlar. Yoğunluğumuz başladı. Genellikle bisiklet tekerlerinin havaları iniyor ve bazı yerlerinin yağlanması gerekiyor. Fren sistemleri de zamanla gevşiyor, demir yorgunluğu oluyor. Biz onları sıkıyoruz, viteslerin de akordunu yapıyoruz. Yani bisikleti binilecek hale getiriyoruz. Eskişehir düz bir arazi olduğundan vitesin genel olarak orta dişlilerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Öte türlü vatandaş küçük viteste yoruluyor, büyük viteste de pedal çevirmek zorunda kalıyor. Yazlık bakım maliyeti bisikletin durumuna göre değişiyor ama ortalama olarak 100 TL tutuyor. Unutmayalım ki bisiklet insana zaman kazandırır" dedi. - ESKİŞEHİR