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Esenyurt'ta Camiler, Kadir Gecesi'ne Hazır

Yerel Haberler

Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kadir Gecesi öncesi ilçedeki camileri temizleyerek dezenfekte etti.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kadir Gecesi öncesi ilçedeki camileri temizleyerek dezenfekte etti.

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışan Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kadir Gecesi öncesinde ilçe genelindeki camileri dezenfekte etti.

Camilerdeki toplu kullanım alanlarını önce detaylı olarak temizleyen ekipler, ardından insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlarla dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Esenyurt Belediyesi Kadir Gecesi Yerel Haberler

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