Esenyurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları saygıyla anıldı.

Büyük Taarruz'un bağımsızlıkla sonuçlandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılında, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Tören, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Garnizon Komutanlığı adına Hava İkmal Albayı Mahir Sinan Çelenk'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Program, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. Törene, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. - İSTANBUL