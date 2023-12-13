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Esenyurt Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği Alan İpek Deli, Duyma Problemini Çözdü

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Esenyurt Belediyesi'nin sağladığı işitme cihazı desteğiyle duyma probleminden kurtulan İpek Deli, belediyeye teşekkür etti. İşitme cihazı talebine olumlu dönüş yapan belediye ekipleri, cihazı kısa sürede temin etti ve İpek Deli'ye teslim etti. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, medikal malzeme desteğini sürdüreceklerini belirtti.

Esenyurt Belediyesi'nden aldığı işitme cihazı desteğiyle yıllardır yaşadığı duyma probleminden kurtulan İpek Deli, "sanki dünyalar benim oldu. Her şeyi daha net duymaya başladım. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ederim" dedi.

Esenyurt'ta yaşayan 65 yaşındaki İpek Deli, uzun süredir işitme problemi yaşıyordu. Artan maliyetlerden dolayı ihtiyacı olan işitme cihazını temin edemeyen vatandaşın imdadına Esenyurt Belediyesi yetişti. Duyma probleminden kurtulmak için belediyeye başvuran İpek Deli'nin işitme cihazı talebine olumlu dönüş yapan ekipler, cihazı kısa sürede temin etti. İşitme cihazı, İpek Deli'ye uzman hekim tarafından teslim edilerek, kullanımı da anlatıldı. Öte yandan yetkililer, vatandaşların hayatını kolaylaştıran medikal malzeme desteğini sürdüreceklerini belirtti.

"Çok yardımcı oldular"

Uzun yıllardan beri işitme sorunu yaşadığını belirten İpek Deli, belediyenin bu hizmetine kolaylıkla ulaştığını ifade ederek şöyle konuştu; "İşitme cihazı talebi için belediyeye ulaştım. İlk olarak bir form doldurdum ve formu doldurduktan kısa bir süre sonra bana dönüş yapıldı. Bu süreçte belediye personeli bana çok iyi davrandı, çok yardımcı oldu. İşitme cihazı ilk takıldığı zaman çok mutlu oldum. Sanki dünyalar benim oldu. Her şeyi daha net ve güzel duymaya başladım. Bu hizmetleri sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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