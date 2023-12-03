Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Engelliler Günü için mesaj yayımladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşları sosyal hayata diğer insanlarla eşit şartlarda katılımını sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşadıkları sorunlara farkındalık oluşturmasına vesile olması bakımından özel bir gün olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi, "İnsanlığın ortak kültür hazinesine eşsiz katkılar sunan, inancı gereği insanlar arasında hiçbir ayrıştırmayı doğru bulmayan bir millet olarak engelli vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa, istihdamdan haklarının korunmasına kadar karşılaştıkları tüm zorluklara çözümler bularak her alanda daha rahat bir yaşam sürebilmelerine imkan sağlamak en vazgeçilmez hedefimizdir. Engelli bireylerin ve ailelerinin bireysel çabaları çok değerli olmakla birlikte engellilik, sadece engelli olan bireyin kişisel meselesi değil, toplumun tamamını ilgilendiren sosyal, kültürel ve pek çok alanda hepimizin ortak duyarlılığıyla toplumsal bilinç ve bilgi düzeyi seviyesine paralel bir anlayış ihtiva etmektedir."

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışının bilincinde bireyler olmak suretiyle engelli vatandaşların eğitim hizmetlerine koşulsuz erişme fırsatı, çalışma hayatına aktif katılabilme, engelli dostu kent planlamaları ile daha mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında geldiğini vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "Kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetler ve fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmaları sonucunda engelli kardeşlerimizin spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri başarıları görmek bizim en büyük gurur kaynağımız olmuştur. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından engelli bireylerin farkındalığı için ilan edilen gün vesilesiyle krizlerden en çok etkilenenlerin, dezavantajlı konumdaki engelliler olduğu göz önünde bulundurulursa, özellikle Gazze'de her geçen gün giderek derinleşen insanlık dramında yaşamını sürdürmek zorunda kalan engellilerin sorunlarına sürdürülebilir çözümler bulmanın gerekliliği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir engelin seçim olmadığı, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmadan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum." - ERZURUM