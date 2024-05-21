Erzurum Teknik Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen TechTarThon Hackathon kapanış etkinliği gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi iş birliğiyle, Big A Dijital Dönüşüm Şirketi ile Üretken Akademi'nin katkılarıyla düzenlenen TechTarThon Hackathon (Fikir Maratonu) Programının kapanış etkinliği düzenlendi.

Gençlerin tarımsal faaliyetlerle teknolojiyi bir araya getirmesini sağlamak ve bu alanda yenilikçi çözüm önerileri üretmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliğin kapanış programı çevrim içi olarak gerçekleştirilirken, programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, Big A Müdürü Doç. Dr. Ahmet İlker Akbaba ve Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Gürkan Kalınay ile öğrenciler katıldı.

Fikir maratonunda sürdürülebilir tarım, akıllı tarım, su yönetimi, yenilenebilir enerji, tarımsal bioteknoloji ve küresel gıda güvenliği alanlarında 239 başvuru yapılırken 23'ü Türkiye'den ve 7'si Azerbaycan'dan olmak üzere 30 proje yarı finale kalma başarısı gösterdi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 10 proje finale yükselirken kapanış programında yapılan sunumlarla kazanan öğrenciler belli oldu.

Programda konuşan Rektör Çakmak, geleceğin temel problemlerinden birinin gıda sorunu olduğunu belirterek: "Tarım alanlarının azalması ile tarımda teknolojinin kullanılması önemli bir hale geldi. Bu fikir maratonu kapsamında gençlerimizden çıkacak yeni çözüm önerileri gelecekte tarımda dijitalleşmenin yolunu açacak ve iki ülkenin kendi kendine yetebilmesi noktasında önemli katkılar sunacak. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM