Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası Programı Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve ETÜ Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Konseyi iş birliğiyle düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda "Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Gücü" temasıyla düzenlenen programın açılışında konuşan Dekan Karabulutlu, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sağlanmasında her zaman öncü güç olduğunu dile getirerek: "Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin "Herkes için Sağlık" ilkesini benimseyen hemşireler birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olma konumundadır. Hemşirelik, özveri isteyen bir meslektir. Florance Nightingale'in Kırım Savaşı sırasında yaşanan dizanteri ve kolera salgınında binlerce askerin hayatını kaybettiği bir dönemde yaptığı analizler ve hemşirelik uygulamaları ile mortalite hızını ciddi boyutlarda düşürmesi; geçmişte yaşanan salgınlarda hemşirelerin ön cephede yer aldığının ve hizmetlerinin ne kadar etkin olduğunun en önemli örneğidir. Bunu Covid 19 pandemisi bizlere tekrar göstermiştir. Tüm dünyada hemşireler pandeminin gerçek kahramanları olarak kabul edilmiş ve toplum tarafından önemleri daha fazla anlaşılır hale gelmiştir. Bu özel gün vesilesiyle, kaliteli bakım ve bu bakımı sağlayacak hemşirelerin yetiştirilmesinden sorumlu eğitim ve eğitici kalitesinin öneminin yanı sıra mesleği değiştirecek ve geliştirecek kişilerin, siz değerli hemşirelerin ve geleceğin hemşirelerinin olacağı gerçeğine de vurgu yapmak istiyorum. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

Dekan Karabulutlu'nun ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak, Hemşireler Gününün Kırım Savaşında büyük fedakarlıklar yapan Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ta kutlandığını ifade ederek" Florance Nightingale çok yönlü kişiliğiyle dikkat çeken bir isim. Bizler de her zaman öğrencilerimize bunu hatırlatıyoruz. Hemşirelik çok kutsal bir meslek. Öğrencilerimiz bir yandan mesleki eğitimlerine devam ederken bir yandan da spor, kültür ve sanattan da geri kalmadan kendilerini çok yönlü bir şekilde geliştirmelidir. Tabi bu tip programlarda Florance Nightingale ismi ön plana çıksa da tarihimizde Safiye Elbi ve Esma Deniz gibi bu mesleği icra eden çok önemli figürlere de sahibiz. Bizler değerlerimizin kıymetini bilerek hepsine sahip çıkmalıyız. Hemşirelik sevgiyle, şefkatle ve özveriyle dolu bir meslektir. Her biriniz bir gün değil bir ömür minnet duyulmayı hakkediyorsunuz. Bu vesileyle gününüzü kutluyor başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından devam eden programda akademisyenler ve uzmanlar, dinleyicilere hemşirelik mesleğindeki yenilikçi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program ETÜ Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim dersi kapsamında hazırladığı materyalleri katılımcılara sergilemesi ile sona erdi. - ERZURUM