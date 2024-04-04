Üye Girişi
Haberler

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ Risk Analizi Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli pistler ve kaliteli alanlar için çığ risk analizi ölçümü yapıldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Palandöken'de hem çığ riskine karşı önceden önlem almak hem de dağda kayakseverler için güvenli alanlar oluşturmak için birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan birisi de belirli periyotlarda dağda farklı noktalarda çığ risk analizi ölçümleri geliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi M. Cansaran Ertaş, yaklaşık 2 metrelik bir çukurda inceleme yaptıklarını ifade ederek, "Burada yaptığımız çalışmada karın katmanları belirleniyor. Bu katmanların fiziksel karakteristiklerinin ne kadar değiştiğini, ne kadar değişkenlik gösterdiğini tespit ediyoruz. Kar tanecik tipinin boyutunun nasıl farklılaştığını analiz edip değerlendiriyoruz. Bu noktada çok kıymetli sonuçlar elde ediyoruz. Aslında biz burada çığ analizi için zayıf katmanlarımızı belirliyoruz. Bu bizim için oldukça kritik. Kar örtüsünün nereden kopup gelebileceğini belirliyoruz. Burada 1,5 metreden fazla, 2 metreye yakın kar örtüsü bulunmakta ve burada 8-9 katmanlı bir kar örtüsünü olduğunu tespit ettik. Bunların da özellikle alt tarafta kar erimesinin başladığını gözlemleyebildik, değerlendirdik. Kar erime zamanını belirlemek, tahmin etmek kar fiziğinde oldukça önemli" şeklinde konuştu.

"Palandöken'de tüm pistler güvenli"

Ertaş, Palandöken Kayak Merkezinde gerçek zamanlı olarak kar ve çığ takibi yapıldığını ifade ederek, "Buna paralel olarak da farklı lokasyonlarda bulunan çığ öldürme sistemleriyle güvenli zamanlarda çığ tehlikesi bertaraf ediliyor. Bu anlamda kayakseverlerin müsterih olmasını isteriz. Palandöken Kayak Merkezinin Türkiye'nin en önemli kış destinasyonlarından birisi. Sürekli yapılan analizler çok önemli ve kayak yapanların güvenli ortamda vakit geçirmeleri için sürekli katmanların tespit edilerek buna göre çalışmalar yapılıyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayak Merkezi Erzurum Çevre Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum? Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title