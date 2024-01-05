Erzurum'da başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış

Son yıllarda ülke genelinde artan köpek saldırıları ve yaralanmalarına karşı Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde örnek bir etkinliğe imza atıldı.

Sokaklarda artan başıboş köpek varlığı, çocuk ve kadınlara yönelik saldırıların artması ve hayvan hakları yöneticilerinin farklı görüşleriyle gündemde olan başıboş köpekler sorununa Atatürk Üniversitesi'nden bilimsel bir bakış ortaya konuldu.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başıboş köpekler sorununa bilimsel bakış" konulu Prof. Dr. Besim Yıldırım moderatörlüğünde yapılan panelde Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, "Köpek başıboş olur mu? Sokaklar köpekten, köpekler sokaktan nasıl kurtulur?" konusunda, Prof. Dr. Sinan Öge, "Dini açıdan insan hayatının değeri ve korunma zorunluluğu" konusunda, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Başıboş köpeklere hukuki bakış" konusunda Doç. Dr. Zahide Koşan ise, "Başıboş köpekler ve halk sağlığı" konularında sunum yaptı.

Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, yaklaşık 10 milyon başıboş köpeğin bulunduğunu belirterek, "1932 yılında ülkemizde başıboş köpeklerin itlaf edilmesiyle ilgili kanun mevcuttu. Ancak 2004'ten sonra kısırlaştırma ve alındığı yere bırakma ile alakalı bir düzenleme yapıldı. Hayvansever dernekleri ile alakalı yapılan düzenlemelerde barınakların yapılması teşvik ediliyor. Ancak bugüne kadar hiçbir hayvansever derneği buna yanaşmamıştır. Ülkemizde 2 bin 700 adet hayvansever derneği bulunmaktadır. ve bunlar başıboş köpekleri besleme adına birçok sorunu ve sıkıntıyı beraberinde getirmektedir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ise ülkemizdeki yasa ve düzenlemelerin mutlaka özelleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Birçok kanun ve düzenlemede başıboş köpeklerle alakalı direkt bir ifade bulunmamaktadır. Bununla ilgili yapılacak kanunu düzenlemede tarafların ve paydaşların görüşü ve önerileri alınmalıdır" diye konuştu. - ERZURUM