Erzurum'da 2023 yılında doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti
Erzurum'da 2023 yılında doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Erzurum'da toplam doğurganlık hızı 1,68 olarak hesaplandı.
Erzurum'da 2023 yılında doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ülkemizde aile yapısını ortaya koyan temel istatistiklerine göre; ülkemizde 2023 yılında 958 bin 408 canlı bebek doğumu gerçekleşti. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.
Toplam doğurganlık hızı Türkiye'de 1,51 olarak hesaplanırken bu oran Erzurum'da 1,68 olarak ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı; doğurganlık yaş grubunda olan bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. - ERZURUM