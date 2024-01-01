Erzincan'da Yeni Yıla Dev Ateşle Girildi

Erzincan'da hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi bulduğu yeni yıla dakikalar kala, 2024'e yakılan dev ateşin etrafında davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek girildi. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlandı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde yeni yıla coşkuyla girildi. Gül Restaurantın bahçesinde yakılan dev ateşin etrafında toplanan çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 2024'ü karşıladı. Coşkunun zirve yaptığı anlarda saat 00: 00'ı gösterirken 10'dan geriye sayılarak 2024'e havai fişek gösterisiyle renk katıldı.

Eksi 2 dereceyi bulan soğuk havada yakılan ateşle ısınan ve uzun süre halay çekerek eğlenen vatandaşlar, yeni yılda iyi dilek temennisinde bulundular.

Vatandaşlar, "2024'den beklentilerimiz çok. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını arzu ediyoruz. Tüm halkımıza, devletimize yeni yıl güzellikler getirsin" ifadelerinde bulundular. - ERZİNCAN