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Erasmus öğrencileri İstanbul'u gezmeye Ümraniye'den başladı

Yerel Haberler

Erasmus öğrencileri İstanbul'u gezmeye Ümraniye'den başladı

Ümraniye Şehit Lokman Ortaokulu'na 'Erasmus Programı'yla gelen Danimarka, Polonya, Çekya ve Portekiz'li öğrenciler ilçeyi yakından tanımak için çıktıkları İstanbul gezisine ilk olarak Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret ederek başladılar.

Ümraniye Şehit Lokman Ortaokulu'na 'Erasmus Programı'yla gelen Danimarka, Polonya, Çekya ve Portekiz'li öğrenciler ilçeyi yakından tanımak için çıktıkları İstanbul gezisine ilk olarak Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ziyaret ederek başladılar.

Ümraniye Şehit Lokman Ortaokulu'na Erasmus projesi çerçevesinde gelen Danimarka, Polonya, Çekya ve Portekiz uyruklu 31 öğrenci ve öğretmenleri Ümraniye'yi yakından tanımaya devam ediyor. İstanbul ve Ümraniye'nin tarihi mekanlarını gezmek için çıktıkları yolculuğa ilk olarak Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la tanışmak ve ilçe hakkında bilgi almak için Ümraniye Belediyesi'ne ziyarette bulundular. Öğrencilerin kendisini ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "Danimarka, Polonya, Çekya ve Portekiz'den gelen genç kardeşlerimiz ve öğretmenlerimiz, 'İstanbul dünyanın en güzel şehridir. Napolyon'un da dediği gibi eğer dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. İstanbul'umuzu ve Ümraniye'mizi görüp bizleri tanıyacak, İstanbul'umuzun tarihi güzelliklerini göreceksiniz. Bizlerde sizleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

Ziyaret sonrası Başkan İsmet Yıldırım, Erasmuslu öğrenci ve öğretmenlere hediye taktim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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