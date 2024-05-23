ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

23 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 23.05.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.05.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT ASKİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ERYAMAN MAHALLESİ EMİRYAMAN CADDE İÇERİSİNDEKİ 22.05.2024 (BUGÜN) YAPILACAK Ø150 İÇME SUYU HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI VE PLANLI SU KESİNTİSİNİN 23.05.2024 (PERŞEMBE) TARİHİNDE YAPILACAĞINI, SAYIN ABONELERİMİZİN BİLGİLERİNE SUNARIZ. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERYAMAN MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 23.05.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 23.05.2024 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 164 cadde'de içme suyu imalatı nedeniyle 23.05.2024 saat 08:00 ile 19:00 arası su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Bahçelievler Mahallesi bir kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 24.05.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.05.2024 17:00:00

Detay: ABB FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ETİMESGUT İLÇESİ BAĞLICA MAHALLESİ ALACATEPE CADDESİNDE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI NEDENİYLE YOLDA BULUNAN Q100 MM DUCTİL İÇME SUYU HATTININ DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ALACATEPE CADDESİ, 1263-1264 VE 1265 SOKAKLAR