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Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek faizli sıcak para için "carry trade" programının uygulandığı iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Carry trade" iddialarına sert tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." dedi.

"CARRY TRADE" İDDİALARINA SERT TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) İstanbul'da düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Şimşek, ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği toplantısında, "carry trade" iddialarına da sert tepki gösterdi.

"BU ARALAR YENİ BİR HİKAYE ÜRETİYORLAR"

Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyizHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"TÜRKİYE'YE ÇOK CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Bakan Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var. Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." dedi.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry Trade, herhangi bir düşük faize sahip para biriminde borçlanarak bu parayı, yüksek faiz getiren bir para birimine yatırarak anızla elde edilen kazançtır. Carry Trade yapmak için önce parayı dolara yatırıp daha sonra, istediğiniz ülke para birimine çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise değerlendirmek istediğiniz ülkenin yüksek faize sahip hazine kağıtlarına para yatırarak değerlendirilmesini bekliyorsunuz.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Finans

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Döviz Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

SUNSET null:

sıcak para da sana güvenmez zaten.

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Sedat Açıkgöz:

emekliyi yakan bakan

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Özcan Özcan:

AKP İÇİNDE GÜVENDİĞİM VE SEVDİĞİM ADAMLARDAN BİRİ .ÇARE ŞİMŞEK POLİTİKALARI.

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İlhan Fırat:

Neye güveneceksin başka ? Üretim mi var ? Devletin işlettiği herhangi bir fabrikasımı kaldı ? Sizin güveneceğiniz tek şey gariban halktan toplayacağınız vergiler. Başka gelir kaynağınız mı var.

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