Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı?

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un yeni yönetim kurulu kadrosu da belli oldu. Peki Ali Koç'un yönetim kurulunda Acun Ilıcalı var mı? Detaylar...

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı. Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetimde yer almayacak. Listede yer alan yeni isimler arasında Acun Ilıcalı, Alper Alpoğlu, Cenk Özatanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve Nedim Keçeli gibi isimler bulunuyor.

ACUN ILICALI LİSTEDE

Yeni dönem listesini açıklayan Koç'un listesinde Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yer almadı. Ali Koç'un yönetim kurulunda, Acun Ilıcalı'nın da listede olması dikkat çekti.

Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:

Erol Bilecik

Burak Kızılhan

Sertaç Komsuoğlu

Acun Ilıcalı (Yeni)

Ahmet Ketenci

Alper Alpoğlu (Yeni)

Cenk Özatanık (Yeni)

Eren Dişli (Yeni)

Ergun Özen (Yeni)

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hakan Safi (Yeni)

Hamdi Akın (Yeni)

Hulusi Belgü (Yeni)

Hüseyin Bozkurt (Yeni)

Kemal Danabaş

Mehmet Dereli

Nedim Keçeli (Yeni)

Özgür Özaktaç

Rıfat Perahya (Yeni)

Selma Rodopman