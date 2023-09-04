Efeler'de 4 Eylül Aşık Veysel Parkı açıldı

Kent sakinlerine yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, halk ozanı Aşık Veysel'in isminin yaşatılacağı parkı hizmete açtı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil ve daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bunun yanında; kültür-sanat, bilim ve spor dünyasından birçok ismin yanı sıra ülkemizin tarihi açısından önemli günler de Efeler'in projelerinde yaşatılıyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin gerçekleştirildiği '4 Eylül' tarihinin ve Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nden çıkıp unutulmaz eserlere imza atan halk ozanı Aşık Veysel'in isminin verildiği '4 Eylül Aşık Veysel Parkı' düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

"Mahallemiz artık daha güzel"

4 Eylül Aşık Veysel Parkı'nın açılışında konuşan Efeler Mahallesi sakinlerinden Ayşegül Çakıroğlu, parkın mahallenin görünümünü güzelleştirdiğini söyledi. Çakıroğlu, "Mahallemizin böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. Bundan önce tüm ihtiyaçlarımız Başkan Atay ve belediye çalışanları tarafından karşılandı. İsmi açısından çok anlamlı bir park. Mahallemizin çehresi artık daha güzel. Başkan Atay'a bu güzide eser için çok teşekkür ederim" dedi.

"Aşık Veysel Efeler'de ölümsüzleştirildi"

Aşık Veysel'in yüz yılın ozanı olduğunu ifade eden Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu Başkanı Mukadder Özer, "Ülkemizin bağımsızlığını kazanmasında önemli bir gün olan 4 Eylül tarihi ve yüz yılın ozanı Aşık Veysel'in ismi Efeler'de ölümsüzleştirildi. Bu değerli hizmet için Sivaslı hemşehrilerimiz ve Efelerli kardeşlerimiz adına Başkan Atay'a sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Aşık Veysel'in Torunu Özer: "Kültürüne önem veren başkana sahip olmak çok önemli"

Açılışa katılan büyük ozanın torunu Çiğdem Özer, konuşmasına Aşık Veysel'i anlatarak başladı. Özer, "Türk halk edebiyatında var olan ozanlık geleneğinin en önemli halkalarından birini oluşturan rahmetli dedem Aşık Veysel'in vefatının 50'nci yılında Efeler'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek bir satır okuyamayan ve 7 yaşından itibaren dünyayı sadece gönül gözüyle gören dedem Aşık Veysel, dünya olaylarını derin bir olgunluk ve ariflikle yorumlamış ve Türk halk edebiyatına çok güzel eserler kazandırmıştır. Bir arif olarak halkının duygu ve düşüncelerini şiirlerine konu yapmış edebiyatımıza güzel eserler kazandırmıştır. Cumhuriyet ozanı olan dedem; Atatürk milliyetçiliğini ve çağdaşlaşma hareketini yürekten özümsemiştir. Bunun en güzel kanıtı şiirleridir. Dedem ilk şiirini, cumhuriyetin 10'uncu yılında Mustafa Kemal Atatürk için yazmıştır. 'Cumhuriyet Destanı' adını verdiği şiirini Atatürk'e okumak için Sivas'tan Ankara'ya 3 ay yürüyerek gitmişse de Atatürk'ü görme fırsatı olmamıştır. Cumhuriyet Destanı isimli şiir o dönemki gazetelerde günlerce yayınlanmıştır" dedi.

Kültürel değerleri temsil eden isimler için yapılan programların çok anlamlı olduğunu ifade eden Özer, "Bu yüzden Başkan Atay'a çok teşekkür ederim. Kültüre önem veren bir belediye başkanına sahip olmak çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

Başkan Atay'dan müjde üstüne müjde

4 Eylül Aşık Veysel Parkı'nın açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilerleyen günlerde de çok sayıda projenin açılışını gerçekleştireceğini belirtti. Başkan Atay, "Uzun bir yaz tatili geçirdik. Bu süreçte Efeler'de Ocak ayına kadar gerçekleştireceğimiz açılışların programını yaptık. İlk açılışımız '4 Eylül Aşık Veysel Parkı' oldu. Perşembe günü ilçemizde bir ilke imza atacağız ve Efeler Tarih Evi'nin açılışını yapacağız. 11 Eylül'de 5'inci Gündüz Bakımevinin, 18 Eylül'de 12'nci Kitap Kafe'nin, 25 Eylül'de İmamköy'de Doğa Oteli'nin kurdelesini keseceğiz. 29 Eylül'de Efeler'de ilk kez Kitap Fuarı düzenleyeceğiz. Fuarın ilk gününde önemli yazarlar Ayşe Kulin ve Ahmet Ümit'i ağırlayacağız. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da açılışlarımız devam edecek. Verdiğim bütün sözleri tutmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Size ne söz verdiysem hepsini yerine getireceğim. Buna hiç kimse engel olamayacak" ifadelerini kullandı.

"Aşık Veysel'in sevgi yolundan gidiyoruz"

Aşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Atay, "Aşık Veysel, 'Dostlar beni hatırlasın' demiş. Seni nasıl unuturuz. Bugün vefatının 50'nci yıl dönümü. 500 yıl geçse de Aşık Veysel unutulmaz. Aşık Veysel, sizlerin sevgisine layık olmak için halkını ve sevgiyi düşünerek yaşamıştır. Bizler de Aşık Veysel'in yüreğinden eksik olmayan sevgisinin yolundan gidiyoruz. Bizde fesatlık olmaz, bizim gönlümüzde çirkinlik olmaz, dedikoduya ayıracak zamanımız olmaz. Halk için üretir hakça paylaşırız. Bizde sadece ama sadece halkın hizmetkarı olunur. Parkımızın mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından park, kurdele kesilerek hizmete açıldı. Açılışa; kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN