Edirne haberleri... Edirneli Ayçiçeği Üreticisi: Üreticiyi Tatmin Edecek, 16 Lira Civarında Bir Fiyat Bekliyoruz

Gelen Edirne haberlerine göre CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’de ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını dinledi. Hasat başlamasına rağmen Trakya Birlik’in hâlâ ayçiçeği alım fiyatını açıklamamasına tepki gösteren Hüseyin Özden, “Şu anda tarım kredi kooperatifi, 10 lira 75 kuruş ön fiyat açıklamış durumda. Tüccar da 10,5-11 lira arası alım yapmaya başladı. Tabii ki bu fiyatlar bizleri tatmin etmiyor. Önümüzdeki günlerde, en kısa zamanda tatmin edecek, 16 lira civarında bir fiyat bekliyoruz” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını dinledi. Hasat başlamasına rağmen Trakya Birlik'in hala ayçiçeği alım fiyatını açıklamamasına tepki gösteren Hüseyin Özden, "Şu anda tarım kredi kooperatifi, 10 lira 75 kuruş ön fiyat açıklamış durumda. Tüccar da 10,5-11 lira arası alım yapmaya başladı. Tabii ki bu fiyatlar bizleri tatmin etmiyor. Önümüzdeki günlerde, en kısa zamanda tatmin edecek, 16 lira civarında bir fiyat bekliyoruz" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesindeki bir ayçiçeği tarlasında üreticilerin sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, ayçiçeği hasadı başlamasına rağmen Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nün hala fiyat açıklamadığını söyledi.

"AYÇİÇEĞİNDE YÜZDE 27 GÜMRÜK VERGİSİ VARDI, SIFIRLANDI"

Gaytancıoğlu, "Birkaç yıldır adından 'zam şampiyonu' olarak bahsedilen ayçiçeğinde hasat başladı. Bu ayçiçekleri de bu hafta içinde biçilecek ancak daha ortada bir fiyat yok. Çiftçinin en büyük kuruluşu olan Trakya Birlik Genel Müdürlüğü hala fiyat açıklamadı ama tarım kredi kooperatifleri bir fiyat açıkladı.

Ayçiçeğinde yüzde 27 gümrük vergisi vardı, sıfırlandı. Kaldı ki bugünlerde de Tekirdağ limanına 8 bin tonluk ham yağ gemisi 40 bin ton karşılığı ayçiçeğinin indirilmesi söz konusu, düşük fiyatlarla. Yani sizi kırdırmaya çalışıyorlar yabancı ülkelerle" dedi.

"16 LİRA CİVARINDA BİR FİYAT BEKLİYORUZ"

Üretici Hüseyin Özden ise ayçiçeği taban fiyatının 16 lira olması gerektiğini ifade ederek, "Şu anda tarım kredi kooperatifi, 10 lira 75 kuruş ön fiyat açıklamış durumda. Tüccar da 10,5-11 lira arası alım yapmaya başladı. Tabii ki bu fiyatlar bizleri tatmin etmiyor. Önümüzdeki günlerde, en kısa zamanda tatmin edecek, 16 lira civarında bir fiyat bekliyoruz. 16 lira; acilen açıklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"FİYATIN UYGUN BİR ŞEKİLDE AÇIKLANIP ÇİFTÇİYİ MUTLU ETMESİ LAZIM"

Üretici Murat Aladağ da açıklanacak ayçiçeği taban fiyatının çiftçiyi mutlu etmesi gerektiğini belirterek, "Tarımın en büyük girdilerine, geçtiğimiz yılda en düşüğüne 3, gübreye 6-7 kat zam geldi. Burada hem çiftçiyi üzmeyecek hem de tüketiciyi üzmeyecek şekilde Trakya Birlik'in bir an önce fiyat açıklaması lazım. Ülkemiz, ayçiçeği yağı konusunda kendi ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor. Geçen yıl yaşanan fiyat sıkıntısından dolayı bu yıl ülkemizin birçok noktasında yeni bölgelerde ayçiçeği ekildi. Fiyatın, uygun bir şekilde açıklanıp çiftçiyi mutlu etmesi lazım. Ülkemizde yaklaşık olarak 3 milyon çiftçi ailesi var. Bu 3 milyon çiftçi ailesinin karnı doyacak ki 80 milyon ülke insanını, 30-35 milyon turisti rahat bir şekilde doyurabilsin. Ülkemizde çiftçiye verilmeyen fiyat, maalesef yabancı üreticilere veriliyor. Burada biz yerli üreticiyi destekleyelim ki dolarlar, eurolar yurt dışına gitmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,

Üretici Hüseyin Özden

Üretici Murat Aladağ