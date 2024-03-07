Üye Girişi
Haberler

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Spor Girişimcileri Paneli

Güncelleme:

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe girişimcilik hikayeleri paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi birlikteliğiyle düzenlenen "Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda ki programın oturum başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Ömer Sivrikaya'nın yapmış olduğu panelin ilk konuşmasını gerçekleştiren Emre Çek, spor sektöründe beden eğitimi mezunu antrenör eksikliği olduğunu fark ettiğini belirterek, ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladığını ve bu nedenle spor salonu açtığını ifade etti. Uşak merkez ve Eşmene ilçesinde iki spor salonu işlettiğini dile getiren Çek, eğitim hayatında edindiği tecrübelerden faydalandığını söyledi.

Programın ikinci konuşmacısı Serhat Mete; öğrencilik yıllarındaki planlarından bahsederek öncelikle antrenörlük fikriyle geleceğine yönelik hedef oluşturduğunu, mezun olduktan sonra farklı bir konsept ile kendi spor salonunu açmaya karar verdiğini dile getirdi. Sosyalleşme odaklı olduğunu ve kendini özel hissetmek isteyen bir hedef kitle seçtiğini vurguladı. Bu hedefe yönelik birçok etkinlik düzenlendiğini söyleyen Serhat Mete, girişimcilik hikayesinde spor kulübü kurduktan sonra ilk yıl için düzenli ve sabırlı bir şekilde çalışmayı, ikinci yıllarında uzman antrenörlerle üyelerine hizmet vermeyi planladıklarını, üçüncü yıllarında ise ikinci stüdyolarını açarak hizmetlerini başka illere taşıyıp şubeleşme hedefleri olduğunu belirtti.

Programın son konuşmacısı Uğur Özenen ise; başarı hikayesini "Bir hayaldi, gerçek oldu" diyerek anlatmaya başladı. Üniversiteye başlarken antrenörlük belgesi olduğunu söyleyen Özenen; okulda aktif bir öğrenci olduğunu belirterek öğrencilik döneminde yer aldığı sosyal faaliyetlerden bahsetti. Üniversitede ders kapsamında hazırladığı halı saha projesini hayata geçirdiğini ifade eden Özenen, Düzce'de arsa kiralayarak sıfırdan bir halı saha kurma girişimciliğinde bulunduğunu dile getirdi. Halı saha açma fikrinin nasıl ortaya çıktığını, araziyi nasıl belirlediğini, projeye başladıktan sonra ne tür sorunlarla karşılaştığını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Program; Prof. Dr. Hamdi Pepe, Doç. Dr. Şirin Pepe, Doç. Dr. Reşat Sadık, Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver, Dr. Öğretim Üyesi Mensur Pehlivan ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Türegün tarafından Serhat Mete, Uğur Özenen ve Emre Çek'e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi Düzce Spor Eğitim Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı? Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title