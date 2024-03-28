Düzce Üniversitesi Öğrencilerine Ramazan İftarı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Ramazan ayı münasebetiyle öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi.

Düzce Üniversitesi yemekhanesi Karavanada düzenlenen iftar programına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğretim üyeleri, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Birlik ve beraberliği, dayanışma ve kaynaşmayı artıran, manevi duyguların paylaşılmasına vesile olan iftar programı, yapılan duanın ardından sona erdi. - DÜZCE