Düzce MÜSİAD projelerini Özdemir'e anlattı

MÜSİAD Düzce Şubesi misafirlerini ağırladı. Düzce MÜSİAD şubesini ziyaret eden Genel Başkan Vekili Burhan Özdemir ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Çınar'a Şube Başkanı Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri bilgiler vererek Düzce için hazırladıkları projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.

Düzce MÜSİAD Şubesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ve MÜSİAD Karadeniz Ereğli Dönem Başkanı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdülkadir Çınar Düzce MÜSİAD şubesini ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanı Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Burhan Özdemir ve Abdülkadir Çınar'a yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri Düzce'deki iş hayatı hakkında da bilgiler vererek şehir için yaptıkları projeleri de anlatarak istişarelerde bulundular.

Ziyaretin sonunda ise Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri Genel Başkan Vekili Burhan Özdemir ve Abdülkadir Çınar'a teşekkür plaketi verdiler. - DÜZCE