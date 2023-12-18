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Düzce Belediye Meclisi, ek ödenek ve mülkiyet trampası için olağanüstü toplantı düzenledi

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Düzce Belediye Meclisi, Beslanbey Mahallesindeki hisse ile Kültür Mahallesindeki hissenin trampası için olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıda öncelikle bir önceki meclis toplantısının tutanak özeti oylandı ve kabul edildi. Ardından ek ödenek konulması talebi meclis üyeleri ile paylaşıldı ve kabul edildi. Son olarak, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait hisse ile Düzce Belediyesine ait hissenin trampası görüşüldü ve kabul edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Meclisi, ek ödenek ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Beslanbey Mahallesindeki hisse ile Düzce Belediyesine ait Kültür Mahallesindeki hissenin trampası için olağan üstü toplantı.

Düzce Belediyesi Meclisi, Aralık ayı toplantılarının tamamlanmasının ardından olağanüstü toplantıda başkanvekili Bayram Ali Kubilay'ın başkanlığında bir araya gelirken, ilk olarak bir önceki meclis toplantısının tutanak özeti oylandı.

Tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen gündem maddelerinde ilk olarak, ek ödenek konulması talebi meclis üyeleri ile paylaşıldı. Yapılan oylamada madde kabul edilirken, ikinci gündem maddesinde ise mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Beslanbey Mahallesindeki hisse ile Düzce Belediyesine ait Kültür Mahallesindeki hissenin trampası görüşüldü.

Konuya yönelik yapılan bilgilendirmelerin ardından geçilen oylamada gündem maddesi meclis üyeleri tarafından kabul edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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