Doğal bitkilerden saç boyası ürettiler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 öğrenci, öğretmenlerinin de desteğiyle, Çukurova'da yetişen endemik bitkilerden yaptıkları karışım ile doğal saç boyası üretti. Öğrencilerin projesi önümüzdeki günlerde TÜBİTAK'ın ortaokullar arası proje yarışmasına katılacak.

6. sınıf öğrencisi Elvin Bozkurt ve Kemal Dallı, öğretmenleri İlkay Özil ile beraber, Çukurova'nın endemik bitkilerinden tamamen doğal olarak saç boyası yapmayı başardılar. Bölgede yetişen doğal bitkilerden elde edilen karışımla yapılan saç boyası 3 farklı renkten oluşuyor. Kimyasal bir madde içermeyen ve tamamen doğal karışımlarla yapılan saç boyası projesi ile öğrenciler önümüzdeki günlerde yapılacak olan TÜBİTAK ortaokullar arası proje yarışmasına katılacaklar. Proje ortaklarından 6. sınıf öğrencisi Kemal Dallı, "Doğada kimyasal maddelerin yok olması 500-600 yıl gibi uzun bir zaman almaktadır. Kimyasallar doğayı kirletmekte, hayvan ve bitkilere zarar vermektedir. Bizden sonraki nesillere temiz bir doğa bırakmak için kimyasal maddeleri olabildiğince az kullanmalıyız" dedi.

Projenin diğer ortağı 6. sınıf öğrencisi Elvin Bozkurt ise, "Bitkilerden elde ettiğimiz bu boyanın doğaya ve insana zararı yoktur. İnsanlar bu boyayı gönül rahatlığı ile kullanabilirler. Doğal olan maddeler doğada en fazla 3-4 ayda dönüşebilir. Dünya hepimizin yaşam alanıdır. Yaşam alanımızı temiz kullanalım" diye konuştu.

İki öğrenciye yaptıkları projede destek olan öğretmen İlkay Özil ise, "Güzellik algısı günümüzde çok önem taşımaktadır. Bu algıda günümüzde şüphesiz en önemli olan saçtır. Kadın veya erkek saç bakımına özen göstermektedir. Saç bakımı yapılırken doğru ürün tercih etmek son derece önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak doğal saç boyası üretimini gerçekleştirdik. Üretmiş olduğumuz saç boyası günümüzde kullandığımız saç boyalarından farklı olarak hiçbir şekilde kimyasal madde içermemektedir. Tamamıyla bitkiseldir. Çeşitli bitkileri belirli oranlarda karıştırarak siyah, sarı ve kestane rengini elde etmiş bulunmaktayız Bu üretmiş olduğumuz saç boyasında, kahve atıkları besin atıkları nar kabuğu, ceviz kabuğu, Hint kınası, papatya, kaya tuzu gibi maddeleri kullandık. Saç boyamızın ne insana ne doğaya herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz bu proje ile TÜBİTAK'ta yarışacaklar. Şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE