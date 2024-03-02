Diyarbakır'da cami öğrencilerine 'Askıda Ekmek' uygulaması

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı cami öğrencilerine, 'Askıda Ekmek' olarak bilinen uygulamayı gerçekleştirerek yardımlaşma bilinci aşılanıyor.

Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Camisinde 'Ekmeğini paylaş kardeşinle yakınlaş' projesiyle öğrencilere yardımlaşma bilinci aşılanıyor. Din Gönüllüsü Muhammed Yetmiş'in yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşması çerçevesinde, ülkemizde 'Askıda Ekmek' sloganıyla bilinen uygulamayı camiye gelen öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi.

Proje çerçevesinde cami cemaati ve esnaftan oluşan hayırseverler vasıtasıyla ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere mahalle sakinlerine her hafta cumartesi günü öğrencileriyle beraber ekmekleri ulaştırılıyor.

Din Gönüllüsü Muhammed Yetmiş, faaliyete geçirdikleri projenin 7'den 70'e herkesin desteğiyle büyümesini umut ettiğini söyleyerek, "Camiye gelen öğrencilere ve cemaate yardımlaşma bilincini aşılamak, zengin ile yardıma muhtaç olanlar arasında bir köprü vazifesi görmek, ihtiyaç sahiplerini göz önünde bulundurmak ve her daim ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi benimsetebilmektir. Bu şiarla yola çıktığımız bu projenin, 7'den 70'e herkesin desteğiyle büyümesini umut ediyoruz" dedi.

İl Müftüsü Celal Büyük ile İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş yapılan faaliyetleri yerinde görerek, projeye katkıda bulunup bizzat ihtiyaç sahibi ailelere ziyarette bulundu. - DİYARBAKIR