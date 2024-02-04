Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuyla Umreci Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek olan 64 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Simav'dan yola çıkacak 23 günlük Şubat umreci kafilesi için Simav Otogarında uğurlama programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama programı ilahi, tekbir ve salavatların okunmasıyla devam etti. İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı duanın ardından 64 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA