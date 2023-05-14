Depremzede binlerce anneyi unutmadı

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Hatay'daki binlerce depremzede annenin 'Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek ve kişisel ihtiyaç malzemelerinden oluşan kutu dağıttı.

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.4 ve 7.7'lik depremde 11 il ağır şekilde etkilendi. Depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri de Hatay oldu. Kentte binlerce bina yıkılırken binlerce kişi de hayatını kaybetti. Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, deprem nedeniyle bütün illeri tek tek gezerek depremzedelere yardımlarda bulundu.

'Anneler Günü' nedeniyle de Aydın, Hatay'a giderek oradaki binlerce depremzede anneye çiçek ve kişisel ihtiyaç malzemelerinden oluşan kutu dağıttı.

Kadınlar hediye nedeniyle mutlu olurken Yaşar Aydın, "Buradaki annelerimizi ve kardeşlerimizi asla unutmayalım. Onlar bizlere emanet. Devlet ve millet el ele vererek buradaki enkazı kaldıracağız. Bu yardımların herkese örnek olmasını istiyorum. Herkes az çok demeden buraya yardımlarda bulunmalı" diye konuştu. - HATAY