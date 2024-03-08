Depremde iş yerini kaybeden kadın devlet desteğiyle yeniden iş yerini açtı

Adana'nın Kozan ilçesinde asrın depreminde Adana'da iş yerini kaybeden ve ardından eşinden ayrılan Hediye Portakal, 3 çocuğu ile birlikte devlet desteği alarak yeniden iş yerini açtı.

Kozan'da Kahramanmaraş merkezli depremde iş yeri ağır hasar aldığı için kapatmak zorunda kalan 3 çocuk sahibi Hediye Portakal deprem sürecinde eşinden de ayrıldı. İş yeri yıkıldıktan sonra Kozanlı esnaf ile depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyasına katılan Hediye Portakal, devlet desteğiyle yeniden iş yerini açtı. Portakal 5 kadına da istihdam sağladı.

3 evladı ile birlikte deprem sonrası zor bir süreçten geçtiğini aktaran Portakal, 3 yaşındaki oğlu ve 2 evladı ile birlikte yeniden çalışmanın gururunu yaşıyor.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Portakal, "Aslen Kahramanmaraşlıyım ve Kozan'da yıllardır esnaflık yapmaktayım. Depremde ellerimle büyük emek verdiğim stüdyom yıkıldı. 6 yıllık bir emeğim vardı. O dönem evliliğim de bitmişti. Çocuklarım ile birlikte yeniden ayağa kalkmam gerekiyordu. Çok şükür devletimizin desteği ile yeniden ayağa kalktık. Kendi stüdyom yıkıldı ama diğer illeri görünce biz başka illerin yaralarını sarmak için koştuk. Esnaflar birlik olduk ve bölgede dayanışma gösterdik. Devletimiz destek verdi ve Bismillah diyerek işimi yeniden kurdum" dedi.

Portakal, "Kadın olmak evet o süreçte zor ama anne olmak daha zor. Kadınlar yıkılamaz. Anne duygusu ile kadın kadına dayanışma ile mücadele ettik. Bir anne olmak, çalışıyor olmak çok zor ama bizi güçlü yapan da annelik duygusu oluyor. Devletimizin desteği ile yeniden ayağa kalktık. Bunun üzerine Kadirli'ye de bir iş yeri kurduk. Onunla birlikte 5 kadına da istihdam oluştu. Hep birlikte ekmeğimizi bölüşerek hayata devam ediyoruz" diye konuştu. - ADANA