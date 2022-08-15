Denizli yerel haberleri... Denizli'nin yaz geceleri Büyükşehir ile renkleniyor

Denizli'nin yaz geceleri Büyükşehir ile renkleniyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehri Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri sıcak yaz gecelerine renk katıyor. Adalet Parkı'nda düzenlenen geceye katılan Başkan Zolan, "Böyle güzel yaz akşamlarında vatandaşlarımızın ruhunu şenlendirmek, yüreklerini coşturmak için yaz konserleri düzenliyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin İncilipınar ve Adalet Parkı'nda gelenekselleştirdiği yaz konserleri bu hafta sonu da birbirinden değerli sanatçıları ağırladı. Denizli'nin sıcak yaz gecelerini renklendiren konser programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sanatçılar seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı. Adalet Parkı'nda düzenlenen konser programına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, müzisyen ve sanatçılara emekleri için teşekkür ederek, "Böyle güzel yaz akşamlarında vatandaşlarımızın ruhunu şenlendirmek, yüreklerini coşturmak için yaz konserleri düzenliyoruz" dedi.

Programlardan vatandaşların çok memnun olduğunu kaydeden Başkan Zolan, yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi sürecinde çok zorluklar çekildiğini belirterek, "İnşallah bundan sonra daha güzel günleri Allah'ım bizlere nasip etsin. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.