DAP, 2025 yılı yatırım programı için teklif çağrısına çıktı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı yatırım programında yer alacak projeler için teklif çağrısına çıktı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ELİS adlı proje kabulü ve izlenmesine ilişkin sistemle, uygulayıcı kuruluşların proje başvuru dokümanları artık çevrimiçi girilecek.

DAP İdaresi tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacağı, son başvuru tarihinin ise 3 Haziran 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar olduğuna yer verildi.

Açıklamada ayrıca, sistem üzerinden gönderilmeyen projelerin değerlendirmeye alınmayacağına dikkat çekildi.

Müracaatların nasıl yapılacağına dair bilgiler, sistemde kullanıcı oluşturma ve proje girişleri ile ilgili tüm dokümanlar (https://www.dap.gov.tr) adresinde yer alıyor. Sisteme e devlet şifresi ile giriş yapılacağı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP İdaresi'nin teklif çağrısına, sorumluluk alanında bulunan il ( Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van) ve ilçelerin kamu kurum ve kuruluşları başvuru yapabilecek. - ERZURUM