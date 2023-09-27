Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum İtfaiyesine Üstün Başarı Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı'nı üstün başarı hizmet belgesi ile ödüllendirdi.

Erdoğan'ın üstün başarı hizmet ödülü belgesi ve 'Devlet Üstün Fedakarlık Hizmet Madalyası'nı Başkan Sekmen, İtfaiye Teşkilatı'nın 309. yıl dönümünde itfaiye erlerine takdim etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Mehmet Sekmen Başkanımız sayesinde Erzurum İtfaiye Başkanlığımız da başarılı, teknik açıdan çok yüksek ve her alanda büyük bir ivme kat eden altın dönemi yaşamaktadır" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "309 yıl önce tulumbacılar olarak o dönemin şartlarına göre donatılan ve sadece yangınlara müdahale eden bu teşkilat, günümüzde gelişmiş araç, gereç ve modern teknolojiye sahiptir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde yer alan İtfaiye Daire Başkanlığımız, alanında yetkin ve eğitimli personellerle deprem, yangın, afet, sel baskını, trafik kazalarına müdahale ile su üstü ve su altı arama kurtarma faaliyetlerini yürütmektedir" diye konuştu.

"Erzurum itfaiyesi gurur vesilemizdir"

Başkan Mehmet Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Merkez İtfaiye Grup Amirliği ve İlçe İtfaiye İstasyonlarında toplamda 213 personel ve 65 araç ile Erzurum halkı ve bölgemize hizmet vermekteyiz" kaydını düştü. "Büyükşehir Belediyesi olarak; kurum, kuruluş ve okullarda yangın önleme faaliyetleri çerçevesinde vermiş olduğumuz eğitimlerle de afet, yangın ve depremle mücadelede konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturmayı hedeflemekteyiz" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum İtfaiyesi olarak Bingöl, Elazığ, Van, Artvin, İzmir, Sinop, Antalya ve son olarak da Hatay gibi birçok ilde meydana gelen deprem, orman yangınları ve sel gibi her türlü doğal afete müdahale eden, alanında yetkin bir kadroya sahibiz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay İline ilk giden Erzurum İtfaiyesi ve ERAKUT ekibi olarak nice canlarımızı beton yığınlarının altından sağ salim çıkardık. Hatay ilindeki başarılı çalışmalarımızdan dolayı, Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Beyefendi tarafından arama ve kurtarma ekibimize 'Devlet Üstün Fedakarlık Hizmet Madalyası' verildi. Huzurlarınızda gece gündüz demeden canla başla görev yapan itfaiye teşkilatımızın tüm kahramanlarını yürekten kutluyorum. İlçelerimizde 300 kişinin üzerinde gönüllü İtfaiye ekipleri kurduk. Profesyonel ekiplerimiz tarafından kırsalda özellikle lojistik destek anlamında da eğitim ve materyal desteği sağladık. Bu gönüllü ekiplerimiz Hatay'da adeta destan yazdı. Gücümüz nispetinde teknolojinin sağladığı imkanları sizlerin emrine sunmaya ve araç, gereç ve teçhizatımızı modernize etmeye devam ediyoruz." - ERZURUM