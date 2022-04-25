Çocuklar, Söke Belediyesi'nin Uçurtma Şenliği'nde Doyasıya Eğlendi

Söke Belediyesi'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan Uçurtma Şenliği, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendi. Bu yıl 15'incisi düzenlenen şenlikte gökyüzü uçurtmalarla renklenirken, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan etkinliğe, Novada ve BatıSöke katkı sağladı. Yoğun ilgi gören Uçurtma Şenliği'ne Söke Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli, Belediye Meclis Üyesi Yasemin Gürsoy da katıldı.

Novada AVM alanında düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde şişme oyun parkları, yüz boyama, balon katlama, palyaço ve süper kahramanlar gibi animasyon gösterileri de yer aldı. Ücretsiz uçurtma dağıtımı yapılan şenlikte, jimnastik ve halk oyunları gösterileri de sergilendi. Söke Belediyesi Şehir Bandosu'nun sunduğu dinleti de şenliğe renk kattı.