Cizre'de Filistin'e destek amacıyla poster asıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Filistin'e destek amacıyla İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri Mehmetçik Köprüsü'ne asıldı.

Cizre ilçesinde Dicle Nehri üzerinde bulunan Mehmetçik Köprüsü'ne bir grup vatandaş tarafından Filistin'e destek amacıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı. Posterde "Cizre'den Ubeyde'ye bin selam" yazısının yer aldığı görüldü. - ŞIRNAK