CHP'li Karakoz, Aydın'da Dolu Afetinden Etkilenen Pamuk Üreticilerini Ziyaret Etti

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın İncirliova ilçesinde dolu felaketinden etkilenen üreticileri ziyaret etti. Karakoz, "Burada 5- 6 bin dönüm yerde dolu afeti yaşandı. Bu afet esnasında yoncalar zarar gördü, pamuklar zarar gördü, sebzeler zarar gördü. Bu alanın hepsi TARSİM'li değil, yani tarım sigortası yaptırabilmiş değil çiftçilerimiz. Çünkü tarım sigortası primleri çok yüksek. Çiftçilerimiz zaten 3-4 yıldan beri burada para kazanamıyor" dedi.

İncirliova Sınırteke'de dolu felaketinden etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilerle görüşen CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'a, CHP İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Aytürk, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüder ve Sınırteke Mahalle Muhtarı Davut Çetinkaya eşlik etti. Dolunun verdiği zararı yerinde inceleyip üreticilerin derdini dinleyen Karakoz, girdi maliyetleriyle başı dertte olan üreticilerin karşılaştıları doğal afetlerin ardından da tek başlarına kaldıklarını dile getirdi.

"Çiftçilerimiz 3- 4 yıldan beri burada para kazanamıyor"

TARSİM primlerinin yüksek olması sebebiyle üreticilerin güvenceden uzak kaldığını ifade eden Karakoz, şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 6-7 gün önce ciddi bir dolu felaketi yaşandı. Bu pamuk tarlasının halini görüyorsunuz. Burası toplanmamıştı daha. Dolunun verdiği zarar hiç anlamayan dahi gelse gözle görülebilir bir durumda. Burada 5- 6 bin dönüm yerde dolu afeti yaşandı. Bu afet esnasında yoncalar zarar gördü, pamuklar zarar gördü, sebzeler zarar gördü. Bu alanın hepsi TARSİM'li değil, yani tarım sigortası yaptırabilmiş değil çiftçilerimiz. Çünkü tarım sigortası primleri çok yüksek. Çiftçilerimiz zaten 3-4 yıldan beri burada para kazanamıyor. Özellikle pamukta da biliyorsunuz ciddi bir kuraklık vardı, girdi maliyetlerinin yüksekliği, mazotun yüksekliği, gübrenin yüksekliği ve pamuğun da üç senedir aynı fiyatta olması zaten pamukçularımızı yıllardır zarar ettiriyordu. Biz buradan iktidara sesleniyoruz; gerçi hep sesleniyoruz ama iktidar bizim sesimizi duymak istemiyor. İktidar çiftçinin hayvancının sesini duymak istemiyor. İktidar neredeyse çiftçiye hayvancıya bu işi bırak diyor.

Bakın 6-7 gün geçmiş, buraya gelip daha bir zarar tespiti yapılmamış. Bir an önce bu zarar tespitleri yapılsın. Bu bölge afet bölgesi ilan edilsin. Bu afetten zarar gören çiftçilerimizin bütün zararları karşılansın. Çiftçilerimiz üretmeye devam etmek istiyor hep söylüyoruz. Çiftçilerimiz gerçekten büyük fedakarlıkla bu işi yapmaya devam etmek istiyor. Çünkü üretmezlerse, ekmezlerse yapacakları başka iş yok. Artık bu ülkede iktidarın tarım politikasının olmaması nedeniyle çiftçilerimiz önümüzdeki sene ne olacağını bilmiyorlar, önümüzdeki sene para kazanıp kazanmayacaklarını bilmiyorlar, ama bir umut ekmeye devam ediyorlar, dikmeye devam ediyorlar.

"Çiftçilerimizin ciddi kredi borçları var"

Çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın ciddi anlamda kredi borçları da var. Bakın biz, çiftçiler hayvancılar zarar ediyor diye bu kredi faizleri sıfırlansın, krediler ertelensin derken; hükümet yeni bir adım attı, dediler ki biz kredideki sübvansiyonu yarıya indiriyoruz. Yani biz diyoruz ki çiftçiden faiz almayın, çiftçinin kredisini erteleyin, iktidar çiftçinin aldığı kredinin faizini artırma yoluna gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten çiftçi ektiğinden biçtiğinden para kazanamadı, kredilerini ödeyemedi. Kredilerini ödeyemediği halde diyor ki 'artık daha fazla faiz ödeyeceksin'. Bakın zaten insanlar öz kaynaklarıyla artık üretim yapamıyorlar. Çiftçi, hayvancı kredi almaya mecbur bırakıldı. Yıllardır insanlar kredi çekiyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar gidip önce kredi borcunu ödüyorlar. Ziraat Bankası da 2-3 yıldan beri kredi limitlerini arttırmıyor ve son zamanlarda şunu duyuyoruz gerçekten çiftçinin hayvancının bankalardan kredi kullanması çok zor hale getirilmiş.

İktidara diyoruz ki; arkadaş Aydın'daki çiftçi Aydın'daki hayvancı üretmeye devam etmek istiyor. Aydın'daki çiftçi Aydın'daki hayvancı evine ekmek götürmek istiyor, rahat bir nefes almak istiyor. Çoluk çocuğuna yardım etmek istiyor ama siz bu sesi duymuyorsunuz, biz bu sesi duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve hem Aydın'daki hem Türkiye'deki tüm çiftçilerimize ve hayvancılarımıza söz veriyoruz; artık önümüzdeki sene ürünüm para eder mi etmeyecek mi diye düşünmeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçimiz de kazanacak hayvancımız da kazanacak, milletimiz kazanacak."

Kaynak: ANKA / Yerel
