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Ceyhan Belediyesi Bisiklet Evi Açılıyor

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Ceyhan Belediyesi, yapımı tamamlanan Bisiklet Evi'ni 16 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açacak. Açılışın ardından 3. Geleneksel Bisiklet Turu gerçekleştirilecek ve sanatçı İsmet Tümer konser verecek.

Ceyhan Belediyesi, yapımı tamamlanan Bisiklet Evi'ni 16 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açacak.

16 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te yapılacak açılışın ardından 3. Geleneksel Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. Adana Extrem BMX Gösterisi ile renklenecek açılış ve saat 14.00'te başlayacak bisiklet turundan sonra saat 15.30'da sanatçı İsmet Tümer de konser verecek.

Bisiklet Evi açılışına tüm Ceyhanlıları ve basın mensuplarını davet eden Başkan Hülya Erdem, "Ceyhan, bizim evimiz. İlçemize, hemşehrilerimize sevdalıyız. Tüm yüreğimizle hizmet çeşitliliğimize devam edeceğiz. Bu önemli günde tüm komşularımızı dayanışma ruhuyla Cumhuriyet Mahallesi 75. Yıl Anaokulu yanında başlayacak etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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