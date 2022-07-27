Çerkezköy'de Çalışmalar Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi tarafından yürütülen altyapı, üstyapı ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Daha modern ve daha yaşanılabilir bir Çerkezköy için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından yürütülen altyapı, üstyapı ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Çerkezköy Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ işbirliği ile gerçekleştirilen Atatürk ve Öztrak Caddeleri Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulaması Projesi çalışmalarını inceleyen Akay, "Atatürk Caddesi ve bağlı 19 sokakta altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimiz Atatürk Caddesi'nde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Öztrak Caddemizde de altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çerkezköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmaları da hızla ilerliyor" diye konuştu.

"117 CADDE VE SOKAĞIMIZI DAHA ASFALTLIYORUZ"

Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmalarını inceleyen Akay, "Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından başlatılan geniş kapsamlı asfaltlama çalışması ile 117 cadde ve sokağımızda yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağını sıcak asfalt ile kaplıyoruz. Bağlık Mahallemizde startını verdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız daha sonra Fevzipaşa Mahallemizde devam etti. Bugün de Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 32 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalarımız bittiğinde kentimiz genelinde 117 cadde ve sokağımızda yaklaşık 180 bin metrekarelik yol ağını sıcak asfalt ile kaplamış olacağız" dedi.

Akay daha sonra Çerkezköy Belediyesi Tesis Binası yapım çalışmalarını inceledi. Tesisin hafriyat çalışmaların tamamlandığını kaydeden Akay, "Tesisin temel hazırlıkları da tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde tesisimizin temelini atacağız. Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor" diye konuştu.