Ramazan Bayramı dolayısıyla Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programına; Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, dernek üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programına katılan konuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken; Başkan Akay tarafından programa katılan çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Programın sonunda Akay, başta Çerkezköylüler olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Ramazan Bayramı'nın tüm halkımıza ve ülkemize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi.