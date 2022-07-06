Çerkezköy Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı Öncesi Cami ve Mescitleri Temizledi

Çerkezköy Belediyesi, kent genelindeki cami ve mescitlerdeki halıları, Kurban Bayramı öncesinde halı yıkama aracı ile temizletti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, kent genelindeki cami ve mescitlerin halılarının yıkanıp temizlendiğini ve genel çevre temizliklerinin yapıldığını belirtti.

Akay, "Tüm mahallelerimizde ibadet yerlerinin temizlikleri periyodik olarak yapılıyor. İbadet yerlerimizdeki halılar, vakumlu su ve halı şampuanı ile yıkanıyor. Camilerimiz, mescitlerimiz daha hijyenik ve temiz oluyor. Hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nda daha temiz, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için tüm ibadet alanlarında genel bir temizlik yapıyoruz. Camilerimizin halılarını yıkayıp, dezenfekte ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel