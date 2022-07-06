Çerkezköy Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı Öncesi Cami ve Mescitleri Temizledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çerkezköy Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı Öncesi Cami ve Mescitleri Temizledi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Çerkezköy Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı Öncesi Cami ve Mescitleri Temizledi

Çerkezköy Belediyesi, kent genelindeki cami ve mescitlerdeki halıları, Kurban Bayramı öncesinde halı yıkama aracı ile temizletti.

Çerkezköy Belediyesi, kent genelindeki cami ve mescitlerdeki halıları, Kurban Bayramı öncesinde halı yıkama aracı ile temizletti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, kent genelindeki cami ve mescitlerin halılarının yıkanıp temizlendiğini ve genel çevre temizliklerinin yapıldığını belirtti.

Akay, "Tüm mahallelerimizde ibadet yerlerinin temizlikleri periyodik olarak yapılıyor. İbadet yerlerimizdeki halılar, vakumlu su ve halı şampuanı ile yıkanıyor. Camilerimiz, mescitlerimiz daha hijyenik ve temiz oluyor. Hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nda daha temiz, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için tüm ibadet alanlarında genel bir temizlik yapıyoruz. Camilerimizin halılarını yıkayıp, dezenfekte ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Vahap Akay Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title